Le vin quotidien: déroutant vinho verde

Du vinho verde rouge?!? Et oui, ça existe! Et ça peut être fort bon en plus.

Vrai que cette région située tout au nord du Portugal ressemblait plus à un regroupement chaotique de jardiniers potagers faisant pisser la vigne dans le seul but de maximiser les profits en vendant le produit à la coop désorganisée du coin et que l’on connaissait d’elle que des vins acides et insipides dont la seule distinction était d’être pétillants. Cette vision réductrice appartient aujourd’hui au passé puisque la réalité est toute autre. On trouve en effet de plus en plus de vignerons attentionnés et dédiés à faire des vins de qualité revendiquant même au détour une identité en phase avec un terroir unique.

C’est du moins le cas d’Anselmo Mendes, œnologue réputé qui tire des vignobles situés dans la vallée de Minho des vins authentiques et déroutants. La preuve, ce rouge provenant d’un assemblage d’alvarelhão, de pedral et de cainho, des cépages indigènes du Portugal. Élevé en cuve inox, le vin présente des tonalités de cerise, de réglisse, de fleur séchée et d’herbes de Provence. C’est surtout en bouche que la magie s’opère. Sa haute acidité couplée à tannins légers donne un vin complètement sec, gouleyant, droit et de longueur enviable. Ça reste simple, mais terriblement efficace lorsqu’on le sert assez frais (10-12 degrés). Le compagnon parfait des beaux jours qui approchent (enfin)!

Pardusco 2014, Anselmo Mendes, Vinho Verde, Portugal

16,95 $ - Code SAQ 13169577 - 12 % - 2,3 g/l - ** ½ $ ½