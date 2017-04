Les Saguenéens reviennent à Chicoutimi gonflés à bloc

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de profiter de l’appui de leurs partisans afin de prendre une avance de 2-1 dans leur série face aux Sea Dogs de Saint John qui se poursuivra mardi soir au Centre Georges-Vézina à compter de 19 h 30.

Afin d’espérer gagner, Yanick Jean et sa troupe devront continuer de se concentrer sur un match à la fois et de laisser les émotions de côté. Maintenant de retour devant leurs partisans, ils ne devront pas se laisser déconcentrer.

«La foule nous transporte, mais ça prend un focus incroyable. Ça prend un focus de tous les instants pour ne pas monter trop haut en émotion», a mentionné Jean après la pratique des siens lundi matin.

Depuis le début des séries éliminatoires, les Sags ont signé quatre gains sur une possibilité de cinq lorsqu’ils jouaient au Centre Georges-Vézina et tenteront de poursuivre sur leur lancée face aux champions de la saison régulière dans la LHJMQ.

«Je pense qu’il faudra continuer de mettre de la pression sur eux. Il faudra appliquer une bonne pression et continuer de gagner nos batailles à un contre un», a pour sa part confié le capitaine des Sags, Nicolas Roy.

«Notre foule est incroyable. Ça nous donne de l’énergie, c’est sûr. On a toujours eu confiance en jouant ici. C’est un avantage pour nous», a poursuivi Roy.

Les partisans répondent à l’appel

En moins de quatre heures, les billets assis du Centre Georges-Vézina avaient trouvé preneurs, mais cela n’empêche pas les partisans de pouvoir se procurer des billets debout, assure le directeur des opérations, Serge Proulx.

«Il y a exactement 965 billets debout à vendre par match. Il y a encore beaucoup de billets à vendre, donc les gens n’ont pas à se gêner à passer acheter leur billet debout», avoue-t-il.

Participation

Les Sags ont attiré jusqu’ici 17 685 spectateurs depuis le début des séries éliminatoires, ce qui fait une moyenne de 3537 partisans qui franchissent les portes du Centre Georges-Vézina par match. De plus, les gens commencent de plus en plus à parler de l’équipe, une satisfaction pour M. Proulx.

«Les gens ici n’ont pas eu de satisfaction dans les dernières années, et puis, ils arrivent à un moment qu’ils attendaient depuis longtemps. C’est le fun de les voir festoyer, participer, etc.», a-t-il continué. «L’une des missions des Saguenéens est de rassembler la population et on voit la réponse aujourd’hui», a conclu le directeur des opérations.