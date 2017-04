Lilium, le taxi volant effectue son premier vol d’essai

C’est le Uber des airs ! Et même, j’estime cet appareil volant comme le véritable taxi volant par rapport au Ehang 184 apparu en février dernier. Et ce pour plusieurs raisons.

Contrairement au taxi volant monoplace chinois lancé à Dubaï, l’appareil Lilium pourra transporter jusqu’à cinq passagers, utilise de véritables moteurs turboventilateurs plus performants et surtout plus silencieux que les quatre doubles hélices du premier et pourra effectuer de plus grandes distances plus rapidement à la manière d’un avion.

L’entreprise avance une vitesse de croisière de 300 km/h et une distance maximale de 300 km avant de nécessiter une nouvelle recharge. Le taxi volant est mû par 36 moteurs électriques turboventilateurs. Ce nombre pourrait être moins élevé, car sur la vidéo, les moteurs à l’avant de l’appareil ne sont que deux, alors que sur les photos, fournies ici par l’avionneur, ils sont nettement plus nombreux et répartis le long d’une paire d’ailes.

Autre détail par rapport à la version papier, l’appareil d’essai sur la vidéo est un biplace. Cela dit, l’envergure des ailes fait 10 mètres.

Commandé par une application à la Uber

Grand avantage de ce type de transport, c’est la grande disponibilité des aires d’atterrissage ; un toit, une pelouse, un petit terrain suffiront pour vous emmener pratiquement porte à porte à destination. Et aucun obstacle dans les airs ne viendra ralentir votre course commandée par une simple application sur votre téléphone intelligent, exactement comme celles d’Uber ou de Téo Taxi.

Dans la vidéo présentée ici, l’avion était piloté à distance par un expert de l’entreprise. Dans le futur, une version autonome sera testée.

Par rapport aux voitures et taxis, pas de trajets zigzagants, mais des vols par le trajet le plus court, la ligne droite.

Vous montez à bord, vous en descendez, c’est tout. Tout le reste est piloté par ordinateur, comme une voiture autonome, sauf qu’ici c’est un avion-ADAV autonome (à décollage et atterrissage verticaux).

L’avion Lilium est alimenté par le même type de batteries retrouvées dans une voiture Tesla, il est si économique que sa consommation est similaire à celle d’une Model S par exemple.

Si l’appareil réussit tous les rigoureux tests de l’aviation civile et est suffisamment silencieux et discret, ses chances sont bonnes de le voir apparaître dans votre cour pour vos excursions à bas coût dans un rayon de 300 km.

https://lilium.com/