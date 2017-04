L’opposition préoccupée par le nombre record de jeunes à l’éducation des adultes

L’augmentation du nombre de jeunes qui fréquentent l’éducation des adultes est un symptôme du mal qui ronge le réseau de l’éducation, selon l’opposition à l’Assemblée nationale.

Le Journal rapportait hier que les jeunes de 19 ans et moins qui quittent les écoles secondaires pour se retrouver dans les centres de formation des adultes sont plus nombreux que jamais. On en retrouve maintenant près de 80 000, soit 11 500 de plus qu’il y a dix ans.

Or les professionnels qui aident les élèves en difficulté - comme les orthopédagogues, les orthophonistes ou les psychologues - sont beaucoup plus rares à l’éducation des adultes que dans le réseau scolaire régulier.

«Si l’école régulière ne colle plus à la peau de la jeune génération d’aujourd’hui, il faut se poser des questions et se demander pourquoi», lance Alexandre Cloutier, porte-parole du Parti québécois en matière d’éducation.

Jean-François Roberge y voit de son côté une «réaction un peu désespérée» provenant de jeunes qui voient leur parcours à l’école secondaire «semée d’embûches». «Je m’inquiète, parce que c’est comme s’ils quittaient un bateau en naufrage pour aller en formation aux adultes mais il y a aussi un trou dans ce radeau», laisse-t-il tomber.

M. Roberge rappelle que les élèves que l’on identifie comme «handicapé ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation» au secondaire se débarrassent «comme par magie» de cette étiquette une fois rendus à l’éducation des adultes, où les services sont à peu près inexistants, puisqu’ils ne sont pas reconnus comme tels.

De son côté, Alexandre Cloutier rappelle que le manque de services est encore plus criant depuis les dernières années puisque les jeunes en difficulté sont de plus en plus nombreux à s’inscrire à l’éducation des adultes. «Visiblement, il y a un problème de manque de services pour les besoins réels des élèves», ajoute-t-il.

Il n’a pas ailleurs pas encore été possible d’obtenir de commentaires à ce sujet au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Dans le dernier budget provincial déposé fin mars, des sommes additionnelles sont prévues pour améliorer les services offerts à l’éducation des adultes, mais à partir de l’année 2018-2019.