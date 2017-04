Meurtre à Côte-des-Neiges : il se défend d’avoir voulu le tuer

Un Montréalais accusé d’avoir poignardé à mort son voisin et de s’être acharné sur le corps jure n’avoir jamais voulu le tuer, même s’il lui avait lancé des menaces peu de temps auparavant.

«C’est de la malchance, je ne sais pas comment expliquer ça», a témoigné Amalan Thandapanithesigar pour sa propre défense, ce lundi.

L’homme de 38 ans est accusé du meurtre au premier degré de Jeyrasan Manikarajah, un père de famille originaire du Sri Lanka tout comme l’accusé. Les deux hommes se connaissaient, sans toutefois être proches selon l’accusé.

Mais le 23 juin 2014, Thandapanithesigar aurait poignardé à six reprises son voisin dans une ruelle à côté de chez eux, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. M. Manikarajah a subi six blessures, dont une au torse d’une profondeur de 18 cm.

Il aurait ensuite été boire une bière dans un bar, avant de se faire arrêter.

«Pas un animal»

Lors de son témoignage, Thandapanithesigar a expliqué qu’il était convaincu que la victime tournait autour de sa femme.

«Ma femme m’avait dit que deux semaines plus tôt, il a mis un bicycle entre ses jambes, a témoigné l’accusé. Il la sifflait et la suivait.»

Exaspéré par ce comportement allégué, Thandapanithesigar aurait alors dit deux fois : «Je suis humain, ne me fais pas devenir un animal. L’accusé a expliqué que cela équivalait à dire « je vais te tuer».

«C’était à cause de la colère que j’ai dit ça, mais je ne le pensais pas», a-t-il toutefois juré.

Amnésie

Le jour du drame, l’accusé a expliqué qu’il était saoul quand la victime l’aurait traité de «vagin». Mécontent, Thandapanithesigar a dit avoir été chercher un couteau dans sa cuisine, avant d’aller confronter la victime.

«J’étais saoul et il m’a traité de vagin», a expliqué l’accusé pour justifier le fait qu’il s’était armé.

Une altercation aurait ensuite éclaté et quand Thandapanithesigar a sorti son arme, la victime lui aurait sauté dessus.

«C’était un combat pour le couteau, j’avais peur pour ma vie», a témoigné l’accusé, lorsque questionné par son avocate Me Elise Pinsonnault.

Thandapanithesigar jure qu’il a ensuite fait un «blackout», et qu’il ne se souvient pas d’avoir tué M. Manikarajah. Il ne se souvient pas non plus de s’être acharné sur l’homme au sol, tel qu’a témoigné un passant. Et c’est la confusion qui l’a empêché d’appeler le 911 pour porter assistance à la victime, a-t-il dit.

Son témoignage devant jury se poursuit cet après-midi, au palais de justice de Montréal.