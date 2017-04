Oduro doit sortir de sa torpeur

Après sept matchs la saison dernière, Dominic Oduro cumulait déjà deux buts et trois passes. Il n’a qu’un tout petit but en autant de rencontres cette saison et, samedi, il a raté une cage béante en fin de première demie en plus de se rendre coupable d’une faute qui a entraîné un tir de pénalité de l’Union de Philadelphie.

«Dom doit être lucide quant à ce qu’il doit faire, a souligné Mauro Biello. Quand il hésite un peu, peut-être qu’il se met dans le trouble.

«Quand il se concentre sur ses qualités, il devient efficace et il doit garder cette concentration pendant 90 minutes.»

L’entraîneur-chef souhaite voir Oduro mettre l’accent sur sa principale force.

«Dom a certaines qualités, dont sa vites­se, et il doit l’utiliser chaque fois qu’il est sur le terrain.»

Les déboires du vétéran de 31 ans pourraient finir par pousser Biello à donner sa chance à Ballou Jean-Yves Tabla comme partant sur l’aile droite.

«Ballou est une grande partie [de ce que nous avons fait] dans les deux derniers matchs. Je sais aussi que si je lui fais commencer un match, ça me donne deux cartes.»