Plus de jeunes chez les adultes

Le nombre de jeunes de 19 ans et moins qui fréquentent les centres d’éducation aux adultes sont plus nombreux que jamais. On en compte près de 80 000 au Québec, soit 11 500 de plus qu’il y a dix ans, dont plusieurs élèves à besoins particuliers qui n’ont pas accès à des services spécialisés.

Sylvie Desranleau enseigne à l’éducation des adultes depuis près de 33 ans. «Quand j’ai commencé à enseigner [...] c’était des gens qui étaient là pour améliorer leur sort. Aujourd’hui, ce sont des élèves qui ont eu des problèmes au secteur jeunes ou qui ont atteint 18 ans et qu’on ne veut plus dans les écoles secondaires», lance-t-elle.

Les jeunes sont maintenant si présents dans les centres d’éducation aux adultes qu’ils sont en train de devenir «de nouvelles écoles secondaires», affirme de son côté Pierre Doray, président de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes. Depuis la fin des années 2000, il n’est dorénavant plus nécessaire d’attendre un an après avoir quitté l’école secondaire pour s’inscrire à l’éducation des adultes, ce qui a facilité le passage de plusieurs jeunes d’un secteur à l’autre.

«C’est surprenant qu’on ait autant de jeunes qui ont besoin de l’éducation aux adultes à 17 ans. C’est le symptôme de quelque chose», affirme de son côté Sylvie Théberge, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

Certains font le saut pour essayer une formule différente de l’école secondaire, puisque l’apprentissage s’y fait de façon individualisée. «Je suis un peu plus lent, ça me permet d’aller à mon rythme», affirme Pierre-Olivier, un élève du centre Louis-Jolliet rencontré cet automne.

Manque de services

Les élèves qui ont des troubles d’apprentissage ou d’attention sont aussi de plus en plus nombreux, affirme Patrick Deschênes, qui enseigne dans un centre d’éducation des adultes de Beauport. «Les élèves changent, leurs besoins aussi, mais pas le mode de financement. On est vraiment le parent pauvre du réseau de l’éducation», lance-t-il.

À l’échelle de la province, une trentaine de professionnels donnent un coup de pouce à 260 000 élèves à l’éducation des adultes, selon un relevé effectué par la FSE à partir des chiffres du ministère de l’Éducation. Dans son dernier budget, le gouvernement Couillard prévoit toutefois des sommes supplémentaires pour embaucher des ressources pour aider ces élèves, mais seulement à partir de l’automne 2018.

Jeunes de 19 ans et moins à l’éducation aux adultes

2013-2014 : 77 557

2004-2005 : 66 105

Source : Statistiques de l’éducation, Édition 2015

La réforme y deviendra obligatoire

Sans tambour ni trompette, la réforme arrive à l’éducation des adultes. Inquiets, les syndicats d’enseignants tirent la sonnette d’alarme et réclament son report tant que d’importants correctifs ne seront pas apportés.

«C’est inapplicable en pratique. Ça va engendrer des problèmes majeurs, autant chez les enseignants que chez les élèves», tranche Sylvie Théberge, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), dans une entrevue avec Le Journal.

La réforme des programmes à l’éducation des adultes, basée sur l’approche par compétences, est inspirée de la réforme scolaire qui est implantée dans les écoles primaires et secondaires depuis les années 2000. Au cours des dernières années, les nouveaux programmes ont été graduellement implantés au premier cycle de l’éducation des adultes, soit en première et deuxième secondaire, de façon volontaire.

Pour le deuxième cycle du secondaire, l’implantation des nouveaux cours devra être terminée pour juin 2018, peut-on lire dans une correspondance du ministère de l’Éducation obtenue par Le Journal.

« Nécessaire »

La réforme de l’éducation des adultes est nécessaire afin d’arrimer cette formation au contenu offert dans les écoles secondaires, plaide le ministère de l’Éducation.

En outre, les correctifs apportés à la réforme au secteur «jeunes», qui en a fait couler plusieurs au cours des dernières années, ont été pris en compte dans les nouveaux programmes du secteur des adultes, précise M. St-Louis.

En rendant obligatoire l’implantation des programmes de deuxième cycle d’ici juin 2018, le ministère de l’Éducation a voulu envoyer «un signal fort» aux maisons d’édition afin que le matériel pédagogique soit prêt à temps, ajoute le porte-parole.