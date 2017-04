Présidentielle française: Labeaume espère une cuisante défaite de Marine Le Pen

Régis Labeaume s’est clairement prononcé lundi matin contre la candidate du Front national, Marine Le Pen, pour le deuxième tour du scrutin présidentiel français.

«J’espère que les Français vont tout faire pour battre le plus sévèrement possible Mme Le Pen. Il faut que cette femme-là ait le moins de votes possible», a-t-il indiqué lundi matin en marge d’un point de presse. Cela dit, le maire de Québec a admis que son opinion «ne changera pas grand-chose» au résultat de l’élection.

Présent à ses côtés, le ministre François Blais n’a pas voulu se prononcer sur ce sujet. «Je n’ai aucune influence», a-t-il lancé en riant.

Au cours des derniers mois, Régis Labeaume s’est régulièrement prononcé en faveur du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Ce dernier, cependant, ne s'est pas qualifié lors des primaires de la droite et du centre, en France.

Le 7 mai prochain, le deuxième tour de l’élection présidentielle française opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen.