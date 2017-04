Projet-pilote en vue de la création d’un programme de revenu de base en Ontario

HAMILTON, Ont. | Le gouvernement ontarien vient de lancer un projet-pilote visant à évaluer si un programme de revenu de base pourrait mieux soutenir les travailleurs vulnérables, qui arrivent difficilement à suivre l’augmentation du coût de la vie.

Ce projet-pilote de trois ans touche trois régions, à savoir Thunder Bay, Hamilton et Lindsay. Il se mettra en branle à la fin du printemps dans les deux premières régions, puis à l’automne dans la troisième.

En plus de vérifier si elle soutient de façon plus adéquate les travailleurs à statut précaire, cette initiative du gouvernement de la première ministre Kathleen Wynne cherche à améliorer la santé et l’éducation des personnes à faible revenu et contribuer à ce que tous les Ontariens tirent profit de la croissance économique.

Quelque 4000 personnes âgées de 18 à 64 ans seront sélectionnées.

La chef libérale s’est déplacée à Hamilton, dans le sud-ouest de l’Ontario, pour présenter les détails du projet-pilote.

«Tout le monde devrait profiter de la croissance économique de l’Ontario, a indiqué Kathleen Wynne. Un revenu de base aidera les gens de notre province à atteindre un meilleur niveau de vie. Il leur donnera la tranquillité d’esprit en sachant qu’ils peuvent assumer leurs besoins de base et qu’ils ont la possibilité de gagner plus en travaillant. Je crois que ce projet-pilote est un moyen pour le gouvernement d’avoir un effet positif et je suis ravie que l’Ontario soit un chef de file dans le développement d’une telle approche qui aidera plus de gens de notre province à faire des progrès et à continuer d’en faire.»

Les Ontariens admissibles toucheront jusqu’à 16 989 $ par année pour une personne seule et jusqu’à 24 027 $ par année pour un couple, moins 50 % de tout revenu touché. Par exemple, une personne seule ayant un revenu annuel de 10 000 $ provenant d’un emploi à temps partiel recevra un montant additionnel de 11 989 $ en revenu de base (16 989 $ moins 50 % de son revenu gagné), pour un total de 21 989 $.

Dans le cas d’une personne handicapée, l’aide pourra être majorée de 6000 $.

L’Ontario songe aussi à développer un projet-pilote avec les Premières Nations, qui sera mené en parallèle, a-t-on précisé.

Selon Queen’s Park, la Finlande, le Kenya et les Pays-Bas ont mis ou songent à mettre en œuvre un revenu de base.