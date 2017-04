Tous contre la voiture

Vous êtes-vous demandé ce matin, au lendemain du jour de la Terre: «Vais-je prendre ou non ma voiture?» Pour économiser de l’essence, freiner la pollution et éviter les bouchons, avez-vous renoncé à conduire seul jusqu’au bureau? Probablement pas. L’euphorie de voyager en transport en commun ne vous a pas gagné non plus. La preuve, c’est que, quoi qu’on dise pour encourager le transport collectif, il y a de plus en plus d’automobilistes sur nos routes. Ce constat sert de base à un mouvement anti-voiture qui travaille fort à Montréal pour rédui­re le nombre de véhicules en ville. Bonne ou mauvaise idée?

La fin de l’auto

Faut-il se rallier à ceux qui demandent des gestes fermes pour limiter l’emprise de la voiture dans le paysage urbain? On parle de réduire les places de stationnement, d’augmenter leur coût, de retrancher des voies de circulations, de les convertir en pistes cycla­bles, d’ajouter des voies réservées aux autobus, d’augmenter les aires piétonnières et, pourquoi pas, d’interdire carrément la voiture dans certains quartiers.

Le maire de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie, François Croteau, croit qu’il faut une politique plus agressive envers la voiture. Dans son quartier, l’offre de transport collectif est si alléchante, paraît-il, que les citoyen­s ne ressentent pas le besoin d’avoir une voiture à tout prix. Ce qui laisse plus d’argent dans leurs poches. Le raisonnement se tient. Mais c’est loin d’être le cas partout. L’expérience du Plateau Mont-Royal menée envers et contre tous par son maire Luc Ferran­dez n’a pas eu que du bon. Le quartier est devenu un ghetto que beaucoup de gens évitent.

Et le 450 ?

De nombreux travailleurs de Montréal habitent les rives nord et sud. Ce n’est pas demain la veille qu’ils vont venir en ville à vélo. Certains ont bien essayé le train ou le bus, mais ils ont vite repris le volant face aux cahots du réseau. Tant que le transport collectif ne sera pas mieux planifié, les usagers vont se rabattre sur la voiture. Comment améliorer le service et rendre son usage plus sexy? Je ne peux pas croire qu’avec tous nos spécialistes en transport urbain, on n’arrive pas enco­re à répondre à cette question.