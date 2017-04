Travailler dans le communautaire, c’est pour moi ?

Sandra Mathieu - 37e AVENUE

Tout comme dans les petites entreprises, travailler dans le milieu communautaire rime avec organisation où l’humain prime. Le communautaire a toutefois une mission spéciale, loin des considérations corporatives, qu’il faut bien prendre en compte dans son choix de carrière.

Les avantages du secteur communautaire

Pour être heureux dans ce milieu, « il faut avoir la flamme, être prêt à s’engager réellement pour la cause et vouloir changer le monde », lance Amélie Lafortune-Lauzon, agente de recherche et de développement communautaire pour la Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL). À ses yeux, le sens de l’initiative, la créativité, la flexibilité et l’écoute sont essentiels si on veut y être heureux et efficace.

Même si le travail communautaire est rarement synonyme de salaire concurrentiel, la conciliation travail-famille y est en contrepartie très valorisée. Le sentiment d’accomplissement est grand également. « J’aime sentir que les choses bougent concrètement et contribuer au changement, même si parfois c’est à petite échelle, affirme Amélie. Contrairement à bien d’autres travailleurs, je ne me sens pas étouffée par la bureaucratie. »

Les défis du milieu

La principale difficulté pour Amélie est sans contredit la reconnaissance, puisque le communautaire est souvent associé au bénévolat et à la vocation. « Nous sommes en lutte constante pour la valorisation de notre travail et, bien sûr, pour le financement », précise-t-elle.

Comme les enjeux sont nombreux, elle concède devoir régulièrement se mettre à jour,

analyser et maîtriser les situations économiques et politiques en mouvance pour ensuite ajuster les stratégies et les actions en conséquence.

Il faut, selon Amélie, éviter de percevoir le communautaire comme un tremplin vers autre chose. La logique corporative et la recherche de profit à tout prix n’ont pas leur place ici. « Quelqu’un qui a une vision peut très bien trouver sa place dans ce secteur, mais il doit éviter de l’imposer et plutôt se mettre en position d’écoute, fait valoir Amélie. Dans le communautaire, on travaille tous ensemble pour obtenir de meilleures conditions ! »