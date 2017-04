Trois-Rivières: des constats de 169 $ pour les motocyclistes qui circulent sur la rue des Forges

TROIS-RIVIÈRES – Sans le savoir, des motocyclistes trifluviens sont en infraction et risquent d’écoper d’une amende de 169 $. C'est que la Ville de Trois-Rivières, en Mauricie, interdit maintenant l'accès aux motos sur la rue des Forges, à partir de la rue Notre-Dame.

«Non, je ne le savais pas. J'ai l'impression que c'est une blague», a dit Simon, un motocycliste pris sur le fait.

Il n'est visiblement pas le seul à ignorer cette nouvelle réglementation.

«Il y a des gens qui se sont plaints et on s'est penché sur la question. À notre avis, le fait de changer la réglementation, ça va permettre de réduire le flot de véhicules et le bruit», a dit la porte-parole de la Ville, Cynthia Simard.

Une opération policière a eu lieu la semaine dernière et au moins une quinzaine de constats d'infraction de 169 $ ont été donnés aux fautifs.

Les résidents du centre-ville de Trois-Rivières qui se plaignaient du bruit des moteurs sont satisfaits de ce changement.

La circulation des motocyclettes est interdite dans le tunnel depuis déjà quelques années. La modification de la section concernant la rue des Forges a été votée l'automne dernier.