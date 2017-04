Trois séries québécoises s’illustrent à Paris

Bien qu’elles n’aient remporté aucun prix au festival Séries Mania à Paris, les fictions québécoises sont loin d’être rentrées bredouille. Fatale-Station et Lâcher prise ont séduit la presse française et Plan B a allumé plusieurs producteurs étrangers.

Fort d’une sélection composée de 93 séries représentant 22 pays, incluant les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie, le rendez-vous consacré aux œuvres du petit écran a pris fin dimanche après un blitz de 10 jours de visionnements.

Seule série québécoise en compétition au sein du volet Panorama international, Fatale-Station s’est avouée vaincue devant Juda, une production israélienne, mais elle a obtenu le vote de confiance de Télérama.

Offert sur Tou.tv Extra depuis cet hiver, le western du réalisateur Rafaël Ouellet (Nouvelle adresse) avec Macha Limonchik et Claude Legault s’est taillé une place parmi les 15 séries ayant le plus emballé le réputé magazine français. «Personnages ambigus, ambiance saturée de non-dits et tension savamment distillée», a résumé la publication.

Les deux premiers épisodes de Fatale-Station ont été présentés dans une salle pleine, indique Louise Lantagne d’Attraction Images. Après la projection, l’auteur Stéphane Bourguignon (La vie la vie, Tout sur moi) a participé à une période de questions en compagnie d’un patron d’ARTE, la chaîne française sur laquelle la série sera présentée cet automne.

«Nous sommes très satisfaits de notre passage», souligne Mme Lantagne.

Fait à signaler, pas moins de 39 séries québécoises avaient été soumises au Festival, nous confirme l'organisation de Séries Mania.

Isabelle Langlois encensée

Du côté des comédies, Lâcher prise a charmé France Inter. La radio publique a parlé d’une série «hilarante» relatant «la déprimer libératoire d’une jeune femme surmenée», campée par Sophie Cadieux. D’après les échos recueillis par Dominique Simard d’Encore Télévision, les textes d’Isabelle Langlois (Rumeurs) ont beaucoup plu aux joueurs de l’industrie.

«Séries Mania, c’est une belle fenêtre pour nous parce qu’ils font une bonne sélection des productions les plus en vue. Tous les grands distributeurs et diffuseurs d’Europe sont présents», déclare Mme Simard.

Plan B aux États-Unis?

Quant à Plan B, qu’on pourra voir à Séries+ le mois prochain, des offres d’adaptation au Canada anglais, en France et aux États-Unis ont été déposées, révèle le producteur Louis Morissette, qui tient également le rôle principal.

«C’est déjà plus que ce que j’ai eu sur plein d’autres séries, confie Louis Morissette. Je sens un buzz différent cette fois.»

Plan B raconte l’histoire d’un homme qui remonte le temps pour sauver son couple. Dans la presse française, la série a été décrite comme «l’une des bonnes surprises du printemps».