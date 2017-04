Un message de Magalie Lépine-Blondeau inquiète les mordus de District 31

La finale de la première saison de District 31 a laissé les téléspectateurs sur leur faim. Qui, de Nadine ou Kevin, a été la cible du coup de feu? C’est la question que tout le monde se pose.

Sur la page Facebook de la quotidienne, les théories sont nombreuses depuis que Magalie Lépine-Blondeau a publié un message concernant cette première saison riche en émotions. Dans son billet, la comédienne semble faire ses adieux à Nadine Legrand, tout en laissant planer le doute sur son éventuel retour.

«C’est une chance inestimable que celle d’avoir trouvé chez vous un écho si grand. Merci pour l’écoute assidue et pour la place inespérée que vous nous avez accordée dans le tourbillon de vos vies», écrit-elle. Jusque-là, tout va bien.

Par contre, la suite est nébuleuse: «Ce fut un privilège immense pour moi que celui d’incarner une femme aussi nuancée qu’imparfaite, une femme de tête, à l’intelligence vive et au cœur parfois chancelant. Elle m’a fait vivre aussi de grands émois, dans sa quête de vérité et de justice comme dans ses moments d’égarement, dans sa droiture et sa froideur comme dans ses épanchements.»

Dans cet extrait, Magalie semble annoncer le destin tragique du personnage tant apprécié de la télésérie. D’ailleurs, de nombreux internautes ont utilisé la tribune pour dire adieu au lieutenant-détective.