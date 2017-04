Urgence de Saint-Marc-des-Carrières: aucun médecin durant 24 heures le week-end dernier

L'urgence de Saint-Marc-des-Carrières a été privée de présence médicale à trois reprises, le week-end dernier, pour un total de 24 heures de découverture.

«Depuis l'automne dernier, ces découvertures se produisent de plus en plus souvent. Le fait que les médecins soient contraints par le ministre Barrette de suivre davantage de patients dans les cabinets, cela dégarnit nos urgences, à Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond. Il y a eu six, sept démissions», dénonce le maire de Saint-Raymond et porte-parole du Comité santé Portneuf, Daniel Dion.

Aucun médecin n'était présent vendredi et samedi derniers, de 16h à minuit, ainsi qu'entre minuit et 8h, dimanche, à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Selon M. Dion, la population n'a alors d'autre choix que de se diriger vers l'urgence de Saint-Raymond, où l'unique médecin de garde est rapidement débordé, ce qui allonge d'autant les délais.

Dépannage provincial

«La pénurie de médecins se fait aussi sentir à l'Hôpital de Saint-Raymond. Il y a beaucoup de dépannage provincial à l'urgence, sinon on n'y arriverait pas. L'urgence de Saint-Marc-des-Carrières, quant à elle, n'a pas accès au dépannage provincial», signale M. Dion.

Au cours de la dernière année, le Comité des citoyens pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf a fait plusieurs représentations auprès des instances gouvernementales et mené différentes actions afin d'obtenir de meilleurs services de santé de proximité.

Impatience

«Malgré les annonces qui ont été faites, rien n'a bougé. Le dossier pour l'acquisition d'un tomodensitomètre (taco) n'avance pas. La mise en place de lits gériatriques de courte durée à l'hôpital de Saint-Raymond est également en suspens», déplore M. Dion.

Le Comité santé Portneuf doit tenir une conférence de presse sous peu.

Fait à noter, des infirmières sont en poste à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières, lorsqu'il n'y a pas de médecin de garde.