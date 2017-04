Viol collectif à Victoriaville: la défense a conclu ses plaidoiries

VICTORIAVILLE - La défense a terminé lundi ses plaidoiries au procès des trois jeunes hommes accusés du viol collectif d’une adolescente de 15 ans à Victoriaville en octobre 2014.

Selon les avocats de Pierre-François Blondeau, Jean-Christophe Martin et Dominic Vézina, plusieurs éléments permettent de douter de la crédibilité de la plaignante.

Ils ont souligné qu’elle avait d’abord omis de mentionner à l'enquêteur de police qu’elle avait consommé un comprimé d'ecstasy le soir du party rave électro au Complexe Sacré-Cœur, le 24 octobre 2014.

Elle n'avait pas dit à ses parents qu'elle descendait en autobus à Victoriaville pour participer à cette soirée.

Les avocats de la défense soumettent l'hypothèse que la honte et le regret de s'être livrée à des ébats sexuels avec les trois hommes l'auraient amenée à porter plainte quelques semaines plus tard.

Dans son témoignage, la victime a reconnu avoir ressenti des désirs sexuels le soir des événements. Elle a admis ne jamais avoir manifesté son désaccord relativement au fait d'avoir des relations sexuelles avec l'un ou l'autre des accusés.

Le comportement de la plaignante ne correspondrait pas à celui d'une personne intoxiquée au GHB, cette fameuse drogue du viol, selon les avocats des accusés.

Ils ont fait valoir que l’adolescente était en mesure de consentir, puisqu’elle a refusé de le faire en repoussant les avances du photographe de la soirée une fois dans la chambre de l'Auberge Hélène.

Pierre-François Blondeau, Jean-Christophe Martin et Dominic Vézina croyaient sincèrement qu'elle avait 18 ans; son apparence physique ne permettait pas d'en douter. Ce n'est que le lendemain, dans l'automobile les ramenant à Québec, aux dires des accusés, que la plaignante leur aurait dévoilé qu’elle n’avait que 15 ans.

Les trois hommes sont de la région de Québec. Ils avaient été embauchés par l'entreprise Québec Pass pour s'occuper de la musique et de l'animation lors de la soirée rave.

Leur procès se déroule devant un jury de six hommes et six femmes. Blondeau, Martin et Vézina sont accusés d'agression sexuelle avec lésions sur une adolescente de moins de 16 ans, d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne, de contacts et d'incitation à des contacts sexuels.