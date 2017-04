Weber, le conciliateur

MONTRÉAL | Shea Weber jouera probablement un rôle en coulisses pour son directeur général Marc Bergevin. Weber n’a pas caché son désir d’influencer Alexander Radulov pour qu’il reste avec l’équipe. Il parlera aussi à son grand ami Carey Price afin qu’il prolonge son contrat de plusieurs saisons.

De tous les joueurs du Canadien, Weber était celui qui connaissait le mieux Radulov avant cette saison. Les deux joueurs avaient partagé le même vestiaire avec les Predators de Nashville avant de se retrouver plusieurs saisons plus tard à Montréal.

«Honnêtement, je pense qu’il veut rester, a dit Weber au sujet de Radulov. Il aime ça ici. Il est un morceau important de notre équipe. Nous ne savons pas ce qui arrivera. Je sais que je continuerai à lui parler au cours de l’été. Je ferai de mon mieux pour le convaincre. S’il ne revient pas, ce sera de ma faute!»

«Alex a été formidable, a continué le colosse défenseur. Il génère beaucoup à partir de peu de choses. Parfois, il ne passe rien et tout d’un coup, il contrôle la rondelle pendant 10-15 secondes, il protège la rondelle, il attire un ou deux joueurs sur lui et tout d’un coup, un de nos joueurs se libère. Il peut fabriquer des jeux et il peut marquer lui-même.»

Le modèle Markov

Si l’avenir de Radulov reste incertain, c’est une autre histoire pour Weber. Il a un contrat en poche jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

«J’ai encore huit ans à mon contrat», a dit Weber. Il lui reste tellement de saisons que même lui a fait une erreur. En réalité, il coutera 7,857 millions sur l’enveloppe salariale pour encore neuf autres saisons.

«Quand je regarde (Andreï) Markov, je sais que je serai capable de jouer jusqu'à la fin de mon contrat, a blagué Weber. Il a été bon pour nous. Il a une vision de jeu incomparable. Il peut faire des jeux. Il continue à défier le temps. Tout le monde pense qu'il vieillit, mais il continue à faire le travail.»

Galchenyuk et la constance

À l’image des Max Pacioretty, Carey Price, Brendan Gallagher et Tomas Plekanec, Weber a dit qu’il croyait en cette équipe. À ses yeux, le Tricolore a un noyau assez fort pour être une bonne équipe l’an prochain.

Pour passer à une autre étape, Weber considère qu’Alex Galchenyuk devra jouer un plus grand rôle.

«Je ne pense pas qu’on a vu son plein potentiel, a affirmé le défenseur de 31 ans. On en a vu des flashs, mais il n'est pas encore aussi bon qu'il pourrait l'être. Un jour, il va le réaliser, comme tous les jeunes le font. Il travaille fort, il va travailler fort cet été. Mais je pense qu'il ne réalise pas à quel point il peut être bon.»

Questionné à savoir pourquoi Galchenyuk n’a pas encore réalisé ça après cinq ans dans la LNH, Weber a offert une réponse honnête

«Je ne sais pas, a-t-il répliqué après une courte hésitation. C’est beaucoup une question de constance. Artturi (Lehkonen) l’a compris. Je ne veux pas comparer les gars. Mais tu ne sais jamais quand un gars va s’en rendre compte. Il y a toujours du talent. C'est ce que tu en fais. Son potentiel est illimité. Ses habiletés avec la rondelle sont ridicules. Il doit simplement en tirer pleinement avantage.»

Même s’il n’est pas dans le siège de Bergevin, Weber a dit qu’il resterait patient avec un jeune comme Galchenyuk.

L’ancien capitaine des Predators de Nashville a tenu des propos semblables pour Nathan Beaulieu, en insistant sur la constance. Le mot constance doit être un nouveau synonyme pour maturité.