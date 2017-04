GAUDET, John



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 22 avril 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé John Gaudet (natif des Iles-de-la-Madeleine), époux de Louise Deveau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Yvan Lusignan), Denis (Marguerite Goulet) et Michelle; ses petits-enfants: Nancy, Annie, Félix et Émeraude; ses frères et soeurs Eveline, Catherine, Alma, Ephrème, Rémi, Jean-Marc et Marie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La liturgie aura lieu le vendredi 28 avril 2017, à 12h, en la chapelle du complexe. Heures des visites: jeudi de 18h à 21h et vendredi dès 10h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.