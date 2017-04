38e Festival international de Jazz : UZEB et autres belles surprises

Quand le Festival international de jazz annonce ses couleurs, nous savons instinctivement que l’été est à nos portes. Pour cette 38e édition, il ne s’agit que de la portion des concerts en salle, l’offre est aussi généreuse qu’éclectique. Comme il nous est impossible de résumer le tout, ce qui de toute façon serait beaucoup trop fastidieux, voici nos choix.



Uzeb : 29 juin, 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier

Un trio mythique qui fait un retour après 25 ans. Saluons le guitariste Michel Cusson, le bassiste Alain Caron et le batteur Paul Brochu.

La La La Land in Concert : 2 juillet, 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier

Le film oscarisé et une projection toute spéciale avec l’Orchestre Métropolitain qui donnera le tempo.

Arturo Sandoval et Jane Bunnett : 5 juillet, 20 h, au Théâtre Maisonneuve

De la musique cubaine tous azimuts avec la saxophoniste soprano Jane Bunnett, suivi du trompettiste musclé Arturo Sandoval. Que de flammèches à venir !

Arturo Sandoval

Vijav Iver : 2 juillet, 19 et 21 h, au Upstairs

La révélation dans le monde du piano et dans l’intimité du Upstairs. Courez, les places se feront rares.



Wallace Roney : les 6 et 7 juillet à 19 h et 21 h, au Upstairs

Plus que le dauphin de Miles Davis, un immense trompettiste. Là encore, dépêchez-vous de réserver vos places.



Hommage à Django Reinhardt : 3 juillet, 22 h 30, au Gésu.

Trois fins guitaristes : Samson Schmitt, Ludovic Beier et Pierre Blanchard pour u hommage au lumineux manouche.

The O’Jays et les Four Tops : 6 juillet à 19 h 30 à la salle Wilfrid-Pelletier

Du soul des années 60 au Philadelphia Sound des années 70 (prédisco), nous voila` servi pour une soirée nostalgie

The O' Jays

Somi : 5 juillet à 18 h au Club Soda

Pour moi, ce sera une découverte après son premier disque : Petite fleur : The Other Black in Harlem.

Charles Bradley : 4 juillet à 20 h au Métropolis

Une voix soul, l’influence de James Brown, tout est dit !

Parc X Trio : 6 juillet, 18 h à l’Astral

Parce que leur dernier disque Dream est un bonheur, nous irons entendre ces jeunes loups.

Bria Skonberg : 3 juillet, 21 h à l’Astral.

Une trompettiste, chanteuse. Nous irons par curiosité !

King Crimson : 3 juillet, 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier

Juste pour l’immense guitariste Robert Fripp. Et ses quatre batteurs !