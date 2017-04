CHAPUT, Jean



À Montréal, le 22 avril 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Jean Chaput, époux en première noce de feu Aline Régnier, en deuxième noce de feu Denise Alain et époux de Mme Anita Perreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses sept enfants, ses quatorze petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, conjoints et conjointes, sa soeur, son frère, ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le mercredi 26 avril 2017 de 10h à 14h30 au complexe funéraire:Une messe sera célébrée le mercredi 26 avril 2017 à 15 heures à l'église Notre-Dame d'Anjou.La famille tient à remercier le personnel du 6e étage du Manoir-de-l'Âge-d'Or pour le soutien et les bons soins prodigués.