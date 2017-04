GILBERT, Paul-Henri



Le 20 avril 2017, Paul-Henri Gilbert est enfin arrivé chez son Dieu d’Amour, il se repose de ses 93 ans.Son épouse Micheline, leurs fils: François (Sylvie), Pierre (Sylvie) et Derek, les petits-enfants, Cynthia, Amélie, Kevin, Karine et Logan, son arrière-petit-fils, remercient chaleureusement tous ceux et celles qui prirent un soin délicat de lui. Également, parents et amis pour leurs visites hospitalières. Merci très profond au personnel du CLSC (L’Ile Perrot) et du 3A de l’Hôpital de Valleyfield.La famille recevra les condoléances le vendredi, 28 avril de 18h à 21h et le samedi, 29 avril dès 9h:www.maisonfuneraireroussin.comUne célébration eucharistique du Ressuscité Jésus aura lieu en l’église Ste-Rose-de-Lima de L'Île-Perrot (300, boul. Perrot), le samedi 29 avril, à 11h00, suivie de l’inhumation au cimetière de la même paroisse.