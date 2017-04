PAUL (née Grégoire), Lucie



Le 21 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Lucie Grégoire de Longueuil, épouse de Jean-Pierre Paul.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie, ses petits-enfants Raphaël et Jorane, sa soeur Jeannine (Gordon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:LONGUEUIL, Qc, J4J 2H5le samedi 29 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 30 avril 2017 à partir de 12h. Les funérailles auront lieu ce même dimanche en la chapelle du complexe funéraire à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de soins palliatifs Source Bleue.