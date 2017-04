CHARBONNEAU, Nicole

(née Gosselin)



De Bois-des-Filion, le 19 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Gosselin, épouse de M. Donald Charbonneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Thierry, Maude (Karl), Emmanuelle (Stéphane), ses petits-enfants Morgane, Zack, Arielle, Eugénie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 29 avril dès 10h au:Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église Saint-Maurice de Bois-des-Filion, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Milles-Iles.Des dons au CHSLD Drapeau et Deschambault seraient appréciés.