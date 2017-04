BOIVIN (née Cyr), Mildred

"Mathilda"



À Laval, le dimanche 23 avril, est décédée Mildred "Mathilda" Cyr, épouse de Claude Boivin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jo-Anne (Michael), Josée, Jacky (Tony) et Bobby (Mindy), son frère John, ses soeurs Maureen et Pauline, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 26 avril de 15h à 21h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC ou à la Société de la SLA du Québec serait apprécié.