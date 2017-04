Accusé d’avoir secoué à mort son bébé, il est acquitté après 26 ans

En octobre 1991, il a retrouvé sa fille Sarah inconsciente dans son lit. Le bébé de cinq mois est décédé 13h, plus tard à l’hôpital. À l’époque, une enquête criminelle avait été ouverte, sans qu’aucune accusation soit portée.

L’homme aujourd’hui âgé de 48 ans a plutôt été arrêté en 2009, soit 18 ans plus tard. Les policiers avaient réactivé l’enquête à la demande du coroner, qui souhaitait qu’on se penche sur les 48 dernières heures de l’enfant.

Avant son décès, Sarah n’était pas très en forme. Elle venait d’être hospitalisée pour une fracture au fémur. Depuis, elle toussait et vomissait beaucoup. D’ailleurs, l’autopsie réalisée après le drame a révélé que le poupon souffrait d’une bronchopneumonie.

Mais elle avait aussi des symptômes s’apparentant au syndrome du bébé secoué­­, comme des hémorragies aux yeux et un hématome au cerveau, a conclu la pathologiste en 1991.

Or, plusieurs analyses plus poussées auraient dû être faites pour prouver que Sarah est bel et bien décédée d’un geste de violence, a soulevé la défense.