SURPRENANT (née Voet), Judy



Au Cornwall Community Hospital, entouré de sa famille, le dimanche 23 avril 2017, est décédée Mme Judy Donna Surprenant, à l'âge de 73 ans, épouse bien-aimée de M. Yvon Surprenant.Mère aimante de Anne-Marie (Jacques) et Nancy (Martin) et soeur de John (Claudette). Prédécédée par ses parents Frank et Louise (née McBurney) Voet.Elle fut incinérée et selon ses volontés, il n'y aura pas de visites, ni de funérailles.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.