[BANDE-ANNONCE] Voici la date de sortie de Marvel vs. Capcom: Infinite

Marvel vs. Capcom: Infinite sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Windows le 19 septembre 2019, a-t-on appris de Capcom aujourd’hui.

En plus d’avoir annoncé la date de sortie, Capcom a dévoilé une toute première bande-annonce du mode histoire.

Parmi les personnages chouchous des deux univers, on retrouvera des Avengers comme Thor, Hawkeye et Hulk, Rocket Racooon de Guardians of the Galaxy, la célèbre Chun-Li et même Chris Redfield de Resident Evil.

Les héros Marvel et Capcom vont s’unir contre un ennemi commun: Ultron, qui est également jouable.

Le jeu est disponible en précommande à certains endroits et propose plusieurs éditions, dont une Deluxe et un set de collectionneurs.