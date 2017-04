Bob Dylan, Imany, Wax Taylor au festival de jazz de Montréal

Bob Dylan, Pink Martini, Imany, Wax Taylor ou Roberto Fonseca seront les têtes d’affiche de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal du 28 juin au 8 juillet.

Une vaste palette de sonorités mêlant blues, folk, rock, pop et musique électronique va animer les soirées d’un des plus importants festivals de jazz en Amérique du nord.

Dans le cadre de sa grande tournée amorcée à Stockholm où il est allé récupérer son prix Nobel de littérature, Bob Dylan fera escale le 30 juin au centre Bell, haut lieu du hockey à Montréal, où environ 20 000 personnes sont attendues.

La présence de Dylan pour ce festival se justifie par son répertoire avec une place récente faite au jazz, à partir d’une adaptation des classiques américains des années 30 à 50, même si le public se déplacera aussi pour ses titres mythiques.

Pour ce festival du début de l’été montréalais, la programmation est «éclectique et riche en styles et en cultures» avec des artistes de 17 nationalités et de tous les continents, s’est félicité son président Jacques-André Dupont.

Wax Taylor, DJ français connu pour sa musique expérimentale trip hop aux influences électronique et jazzy présentera les titres de son dernier album «By any beats necessary» sur fond de projections vidéos.

Les organisateurs ont réservé une place de choix pour la jeune québécoise Charlotte Cardin et, trois soirs de suite, le public sera enveloppé par la voix d’une artiste accompagnée des sons chauds du piano glissant vers l’électro-pop.

Comme chaque année, le festival mélange artistes renommés et révélations avec notamment la venue de Kandace Springs, chanteuse-pianiste originaire du Tennessee, qui interprétera son premier album «Soul Eyes».

Des monuments du jazz, à l’instar de Charles Lloyd, John Pizzarelli ou Stanley Clarke sont également programmés.

Petite nouveauté pour cette édition avec la série de concerts «Re:Création» où des artistes, comme le pianiste montréalais Jean-Michel Blais, sont invités à réinterpréter d’autres répertoires musicaux dans une ambiance expérimentale et intimiste, selon Laurent Saulnier, responsable de la programmation.

La comédie musicale «La La Land», qui a remporté 6 Oscars, sera projetée dans la salle Wilfrid-Pelletier avec une réinterprétation en direct de sa bande originale par l’orchestre métropolitain de Montréal.