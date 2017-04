TERRIAULT (CHERRIER)

Pauline



À Lachine, est décédée, le jeudi 20 avril 2017, à l’âge de 95 ans, Pauline Terriault (Cherrier), épouse de feu Jacques Terriault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Francine), Lorraine (Denis), Jacqueline (André), France (Jeannot) et feu Nicole (feu Conrad), ses onze petits-enfants et leurs conjoints, ses sept arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances en la:2125 NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le jeudi 27 avril de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 et vendredi dès 9h00. Le service funéraire aura lieu le vendredi 28 avril à 10h30 en l’Église des Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine suivi de l’inhumation au Cimetière Lachine.