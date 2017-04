Ça va passer par Galchenyuk

Les fans croient naïvement que l’objectif du ­Canadien est de gagner la coupe Stanley. L’objectif réel et concret de l’entreprise qu’on appelle Club de hockey Canadien est de faire des profits.

Et le Canadien n’est pas dans une business de gagner la coupe Stanley, elle est dans une entreprise de vente de tickets. L’objectif, c’est d’assoir des culs dans le Centre Bell et devant les téléviseurs.

Le Canadien (et evenko) a donc atteint ses buts. Le Centre Bell va être rempli à chaque match la saison prochaine et Geoff Molson et ses associés vont faire encore 70 millions de profits. Ce qui est correct puisque la raison d’être d’une entreprise est de faire des ­profits.

Ce qui joue en faveur des fans, des fefans et des talifans, c’est qu’on assoie plus facilement les culs quand on gagne des matchs de hockey. C’est pour ça que Marc Bergevin travaille si fort à participer aux ­séries.

Tant que le Canadien espère se classer en séries, les fans achètent des tickets et s’assoient devant une télé pour ­encourager le CH.

Ça garde RDS, TVA et Cogéco de bonne humeur. RDS peut vendre à gros prix les commerciaux en saison régulière et, en se classant dans les séries, TVA peut espérer récupérer un peu des millions investis. Et je ne parle pas des millions générés par la vente des produits dérivés. Vos fanions, vous les avez payés combien ?

Comme les Maple Leafs ?

Certains émotifs demandent que le Canadien procède à une reconstruction en règle de l’équipe. J’ai une petite nouvelle pour eux. Accepteraient-ils que le Canadien imite les Maple Leafs de Toronto et ratent les séries neuf années sur 10 ? Ou onze ans en ligne comme les Oilers d’Edmonton ?

J’ai des petites nouvelles pour eux. Une débarque, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas comment ça se termine.

Qui étaient les finalistes de la Coupe Stanley en 2006 ? Les Hurricanes de la Caroline et les Oilers d’Edmonton. Ç’a pris 11 ans pour revoir les Oilers en séries et les Hurricanes sont dans la dèche dans leur belle Caroline. Là-dessus, Marc Bergevin a raison d’être prudent.

La clé du succès

On sait maintenant que Carey Price va rester avec le Canadien. Du moins, on sait que Price est disposé à négocier avec Bergevin pour le dernier contrat de sa belle carrière. Si Price reste à Montréal, alors on doit oublier l’arrivée rapide d’un vrai joueur de centre capable d’allumer l’attaque très moyenne de l’équipe.

On sait ce que Max Pacioretty peut donner. Quelque chose comme 35 buts. Avec un leadership tranquille appuyé par Shea Weber et Carey Price.

Mais si Geoff Molson regarde autre chose que le bilan des profits annuels, s’il regarde la performance des équipes de Marc Bergevin, il devra jouer son rôle et poser des questions.

On conviendra que les trois premières années de Bergevin comme directeur général ont été la continuité des règnes de Bob Gainey et surtout de Pierre Gauthier.

L’équipe des deux dernières saisons est la sienne. Et honnêtement, il y a lieu de se poser des questions.

Quels sont les jeunes qui semblent capables de s’imposer et de prendre la relève dans cette organisation ? Nathan Beaulieu est une quasi-faillite et Alex Galchenyuk semble complètement perdu.

En fait, ou bien ces deux supposés doués sont de mauvais choix au repêchage et alors, va falloir qu’un jour, on m’explique le talent et le travail de l’ami de Mathias Brunet.

Il s’appelle Trevor Timmins et, de toute évidence, il souffre d’une allergie morbide aux joueurs francophones. Et s’ils sont de bons choix, alors on va devoir m’expliquer ce que les six apôtres qui entourent ­Jésus-Marc font dans le développement de ces jeunes.

Parce que le résultat fait dur. Quand c’est la première fois en cinq ans que le club de la Ligue américaine participe aux séries, ça donne une idée de la ­relève !!!

Lâchez-moi avec la jeunesse de Galchenyuk. À sa quatrième saison, Guy Lafleur scorait 53 goals en 70 matchs en route pour six saisons d’au moins 50 buts. Michael Bossy, à 20 ans, en potait 53. À l’âge de Galchenyuk, il en alignait 68, 64 et 60 en trois saisons.

La relance du Canadien, si les fans veulent rêver à une vraie chance de gagner la coupe Stanley, passe par Alex ­Galchenyuk.

Appelez Chanel en renfort...