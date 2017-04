TRUDEAU, Raoul



Au Manoir Trinité de Longueuil, le 14 avril 2017, est décédé à l’âge de 80 ans, M. Raoul Trudeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Richard), Daniel (Suzie); ses petits-enfants Luce et Félix; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Denise (Roland), Georgette (Gilbert), Roland (Liette), Philippe (Francine), Joseph prêtre, Pierre (Marie), Paul (Francine),autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESsamedi le 29 avril 2017 à compter de 9h. Les funérailles auront lieu, le samedi 29 avril 2017 à 11h, en l’église Saint-François-Xavier de Verchères. L'inhumation au cimetière de Verchères aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Manoir Trinité de Longueuil.VERCHÈRES Tél. 450-583-3511