C’est jamais fini

Vous êtes mélancoliques et cafardeux parce que le Canadien a été évincé? Vous aviez encore envie de hockey? Allez voir la série d’Historia sur Jean Béliveau. Littéralement ravi! Historique, émouvant, très bien tournée et le choix des acteurs est sidérant. Bravo au producteur Pixcom et au réalisateur François Gingras!

Élise (Madame Béliveau) est enchantée, Hélène (la fille de Jean) est aux anges. Abondamment consultées, elles ont assisté à plusieurs tournages. Elles se sont même liées d’amitié avec Pierre-Yves Cardinal et Madeleine Péloquin, qui incarnent merveilleusement bien le grand Jean et son épouse.

Pour moi qui ai commencé à regarder le hockey à la télé en 1963 dans le fond de ma Sainte-Émélie natale, ç’a été du bonbon. Les ima­ges se collaient à mes souvenirs, à mon enfance. L’amalgame des images d’autrefois et de celles tournées l’automne dernier est habile et précis.

L’ULTIME HOMMAGE

Au début des années 1980, j’ai eu la chance de devenir ami avec le grand Jean. J’ai eu de longues conversations avec cet homme brillant, authentique, d’une intégrité exemplaire. Il m’écoutait à la radio, il aimait quand je l’imitais. Il lisait cette chronique et il m’en parlait fréquemment. Je me suis toujours senti privilégié. Pour moi, il aura été la plus belle personnalité de toute l’histoire de cette grande organisation. Il a signé avec toute sa belle et grande classe un passage consacré, prestigieux et glorieux.

La série d’Historia est un émouvant hommage. Faites-vous plaisir si ce n’est déjà fait et faites voir ça aux jeunes. Élise m’a dit qu’elle verse des peti­tes larmes quand elle revoit certaines scènes. Elle a bien ri aussi. «À part l’escalier pour le deuxième qui est du mauvais bord, c’est pareil comme dans notre maison...»

Et Pierre-Yves Cardinal a les yeux bruns. Jean avait les yeux bleus. Pas facile de tourner avec des lentilles et en plus, c’est Hélène qui lui a appris à marcher comme son papa. Comme un grand, quoi...

TI-PAQUET