Cinq méga ventes en deux semaines

Chasseurs de rabais, soyez aux aguets, car cette semaine et la semaine prochaine, il pleut des aubaines en ville. Que vous soyez à la recherche de vêtements, de souliers ou de produits de beauté, je vous révèle mes meilleures adresses pour y faire les meilleures affaires. Sauvez des sous et faire du shopping de marques sera aussi amusant et facile qu’un jeu d’enfant. Pour ne rien manquer, voici donc cinq méga ventes à parcourir d’ici les prochains jours.

1. Méga vente d’entrepôt de vêtements pour hommes chez Ernest

Photo courtoisie

Les hommes n’auront maintenant plus d’excuse pour bien s’habiller, car Ernest annonce ce jeudi, sa méga vente d’entrepôt semi-annuelle. Les surplus d’inventaires et les échantillons sont soldés à 80% de rabais. Trouvez des chemises à partir de 9,98$, des polos à 14,98$, des complets de graduations à 49,98$ et plus encore. Profitez de cette offre de quatre jours pour faire le plein de vêtements griffés à bas prix!

* Du 27 au 30 avril prochain : 9200 Avenue Meilleur, Montréal

2. La vente d’entrepôt Rubino Shoes récidive!

Photo courtoisie

Les shoe-a-holic (maniaques de souliers) comme moi seront heureux d’apprendre que l’entreprise montréalaise Rubino Shoes récidive, dès la semaine prochaine, à sa vente d’entrepôt biannuelle de souliers de marques. C’est l’occasion parfaite de procurer à toute la famille des nouvelles chaussures d’été. Attention, beaucoup de marques populaires seront à votre portée tels que Michael Kors, Converse, Adidas et plus jusqu’à 70% de rabais. Économiser et acheter plusieurs paires, c’est presque le paradis sur Terre!

* Débute le 4 mai prochain : 6000-A Boulevard Des Grandes Prairies, Saint-Léonard

3. Group Premium Retail et sa vente d’entrepôt Puma

Photo courtoisie

Group Premium Retail est probablement l’un des meilleurs endroits où dénicher des fringues griffés à si petits prix. La semaine prochaine, profitez des grosses aubaines, jusqu’à 80% moins chers sur l’activewear de Puma, les chaussures et accessoires pour hommes, femmes et enfants. D’autres marques seront aussi disponibles, telles que Marciano, Just Fab, Guess et plus encore. À noter que le stationnement est gratuit.

* Du 2 au 7 mai : 4344 Rue Garand, Ville Saint-Laurent, Montréal

4. Nouveaux arrivages parfums Chanel et Dior à 40% de réduction

Photo courtoisie

Les produits de beauté de la maison de couture Chanel peuvent coûter chers. Toutefois, dès aujourd’hui, vous pouvez les trouver à une fraction du prix au Méga Centre NH Inc.

L’inventaire compte des centaines de parfums et de soins pour la peau, coupés à partir de 40% du prix régulier. Ces nouveaux arrivages du 21 avril dernier, sont une chance inouïe de mettre la main sur la lotion de corps et l’eau de toilette Chance de Chanel aux effluves citronnés et estivales!

* Jusqu’à l’épuisement des stocks: 7155 Trans Canada Ouest, Ville Saint-Laurent

5. Les chaussures Lacoste réduits jusqu’à 70% de rabais

Photo courtoisie

Que vous soyez un joueur de tennis ou que vous aimiez le style athlétique, sachez que Lacoste organise à son bureau une vente d’échantillons de chaussures, réduits jusqu’à 70% de rabais. On y propose des espadrilles, mais aussi des sandales, des chaussures habillées, des bottes-sneakers et des souliers décontractés. À noter que la plupart des tailles disponibles pour femmes sont de la taille 6 et pour hommes de la taille 9. Toutefois, si vous faites vite, vous risquez de trouver chaussure à votre pied!

* Du 27 au 30 avril prochain : 1350 rue Mazurette, Montréal