Conférence de la Car Sharing Association à Montréal: Ville-Marie accueille (mais n’accommode pas)

Le monde entier se donne rendez-vous à Montréal, les 18 et 19 mai, pour parler d’autopartage et de véhicules en libre-service (VLS). Ironiquement, la 7e conférence annuelle de la Car Sharing Association se tient au Palais des congrès dans l’arrondissement du maire Denis Coderre qui est intégralement «hors zone» pour les VLS montréalais.

Vous me direz que l’auto n’est pas le meilleur moyen de se rendre au Palais des congrès qui a sa propre station de métro (Place d’Arme) ; je veux bien. Mais si vous êtes l’envoyé d’une compagnie d’autopartage venu de l’Australie (GoGet CarShare), de Belgique (Taxistop) ou du Mexique (Carrot) jusqu’à Montréal pour la conférence de la Car Sharing Association, vous serez sans doute stupéfait de découvrir que le cœur de la métropole – sur décision de son propre maire ! – se met «hors zone» pour les VLS : les vignettes de stationnement universelles 403 n’y sont pas valides.

Le «trou de beigne»

Sur les cartes d’Auto-Mobile et Car2Go, l’arrondissement de Ville-Marie forme un énorme «trou de beigne» ; du service autour, pas dedans. Pour palier, Car2Go loue ici et là des espaces de stationnements utilisables par ses usagers, c’est mieux que rien, mais on est loin du vrai libre service comme à Toronto (ou dans toute grande ville d’Amérique du Nord dont Denis Coderre n'est pas le maire) ; Auto-Mobile dispose de quelques places dans le stationnement de Radio-Canada, c’est tout.

En septembre dernier, pour dénoncer le « mépris » de l’administration Coderre, les rivales Communauto/Auto-Mobile et Car2Go organisaient une conférence conjointe à la Maison du développement durable... qui est elle aussi «hors zone». Situation ridicule, les employés de Communauto ne peuvent pas eux-mêmes utiliser les VLS de leur propre compagnie pour se rendre au bureau, celui-ci étant situé dans l’arrondissement du maire Coderre.

Fausses bonnes raisons de nuire

Depuis quatre ans, la fausse «bonne raison» invoquée par l’administration Coderre pour barrer le centre-ville aux VLS est : l’électrification des transports. Quel rapport entre les deux? Aucun. Les VLS et l’électrification sont deux bonnes choses distinctes, l'une ne nécessitant pas l'autre... Le fait qu’une même auto, fût-elle à essence, serve à vingt ou trente Montréalais par jour, au lieu d’un seul, diminue énormément le nombre de véhicules et l’espace de stationnement requis.

La Ville annonçait jeudi dernier la création de 65 places de stationnements dans Ville-Marie pour les VLS électriques seulement. Bonne nouvelle. Mais c’est grossièrement insuffisant. Et qui va risquer de se rendre en Leaf avec Auto-Mobile au centre-ville s’il y a une possibilité que les quelques places soient prises ? Et en quoi ces stationnements réservés à l’électrique empêcheraient-ils d’accepter la vignette 403 ou les VLS ailleurs dans l’arrondissement ? En rien ! L’attitude du maire Coderre, absurde depuis le départ dans ce dossier, ne risque donc pas de changer, malheureusement pour les Montréalais.