Course au bâtonnat: Lu Chan Khuong attaque son seul adversaire

MONTRÉAL | Lu Chan Khuong demande à son unique adversaire de la course au bâtonnat, Paul-Mathieu Grondin, de rembourser au Barreau du Québec des sommes qu’elle estime qu’il a illégalement perçues.

Me Khuong est d’avis que son principal concurrent a réclamé plus que ce à quoi il avait droit pour leur présence aux réunions du C.A. du Barreau du Québec.

«N'importe quel avocat digne de ce [nom] sait que l'article 5.07 du Règlement sur la conduite des affaires du Barreau impose des émoluments de 300 $ par séance du conseil d'administration. Me Grondin a réclamé 800 $, ce qui témoigne de son mépris pour la règle de droit et de son incapacité de gérer convenablement les fonds du Barreau», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Élue en mai 2015 au poste de bâtonnière du Québec, Lu Chan Khuong a dû finalement quitter son poste dans la controverse, promettant de se représenter au bâtonnat en 2017.

L'actuelle bâtonnière, Me Claudia Prémont, et un administrateur, Paul Mathieu Grondin, convoitaient le poste. Me Prémont a finalement décidé de retirer sa candidature.

«Je vous demande maintenant d’appuyer Me Paul-Matthieu Grondin à titre de futur bâtonnier du Québec. J’ai pleinement confiance en lui et il peut compter sur ma collaboration dans les prochaines années», a souligné Mme Prémont dans un message Facebook.

De son côté, le candidat a salué «sans réserve l'apport au Barreau de la bâtonnière du Québec Claudia P. Prémont [...] Nous continuons notre campagne pour révolutionner notre ordre, pour imposer un nouveau rythme et des réformes majeures».

Mardi, Me Khuong a «remercié la bâtonnière Prémont pour le temps consacré au Barreau depuis l'automne 2015».

Lu Chan Khuong veut convaincre ses pairs de soutenir à nouveau sa candidature et propose un programme axé sur le changement et la réduction des dépenses, notamment. Elle souhaite entre autres baisser le salaire de la bâtonnière de 314 000 $ à 189 000 $.

Pour sa part, Me Grondin propose «une révolution tranquille au Barreau du Québec».

Les 26 500 avocats membres du Barreau se prononceront le 2 mai prochain.