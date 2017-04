BRIÈRE, Rémi



À Saint-Eustache, le 22 avril 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Rémi Brière, conjoint de Mme Marjolaine Grondin Brunet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Jacques (Johanne), ses trois petits-enfants Annie Jane, Jean-Philippe et Guillaume, son gendre Michel (feu Carole), les enfants de sa conjointe Claude, Johanne et Andrée, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que tous les autres membres des familles et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril 2017 de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures, ainsi que le samedi le 29 avril 2017 de 9 à 11 heures, au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu à 11 heures au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Eustache pour le soutien et les bons soins prodigués.