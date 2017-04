RAYMOND, Calixte Lucien



Le 15 avril 2017 est décédé monsieur Calixte Lucien Raymond à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse madame Rita Frenette, ses enfants: Lise, Ronald, France, Francine, feu Jacques, Johanne, Pierre, François, René et Josée, ses gendres et ses brus, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que son frère Gérard (Monique) et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 27 avril de 19h à 21h à:933, BOULEVARD PÉRIGNYCHAMBLY, J3L 5H5Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au salon à partir de 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.