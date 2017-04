Frappe policière à Saint-Eustache et Montréal

La police de Laval a mis en branle sa phase 3 du Projet Assaut visant à démanteler un réseau de distribution de stupéfiants sur le territoire lavallois. Leur enquête les a amenés, mardi, à faire des perquisitions à Saint-Eustache et à Montréal.

«L’enquête a débuté en mai 2016 après que plusieurs crimes violents aient été perpétrés à Laval dans le but de prendre le contrôle de la vente de stupéfiants sur notre territoire», a indiqué Evelyne Boudreau, porte-parole du Service de police de Laval (SPL).

Soixante-dix policiers lavallois participent aux six perquisitions de la phase 3. Une se déroule à Saint-Eustache et cinq ont lieu à Montréal. Au moins quatre plantations sont visées, mais le bilan pourrait s’alourdir selon Mme Boudreau.

Les première et deuxième phases ont mené les agents à neuf arrestations. Des individus qui doivent faire face à des accusations de possessions de drogue dans le but d’en faire du trafic et de production de méthamphétamines.

«Les policiers ont saisi de la machinerie très sophistiquée servant à produire des stupéfiants, ils étaient équipés», a ajouté Mme Boudreau.

Ces perquisitions se sont déroulées, le mardi 18 avril et le jeudi 20 avril, à Saint-Sauveur, à Saint-Jérôme, à Boisbriand, à Gore et à Saint-Esutache dans les Laurentides. D’autres ont eu lieu dans Lanaudière plus précisément à Saint-Donat et Terrebonne.

Les corps policiers de chacune de ces municipalités ainsi que ceux de la Sûreté du Québec ont épaulé leurs confrères lavallois dans cette frappe policière.