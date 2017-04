Gérer vos besoins en main-d’œuvre sur un chantier

Quand il est question d’embaucher de la main-d’œuvre sur un chantier de construction, les règles sont très strictes. Voici ce que la Commission de la construction du Québec (CCQ) explique aux nouveaux employeurs.

Toute personne qui exécute des travaux de construction doit posséder un certificat de compétence. Il vous revient donc, en tant qu’employeur, de vérifier la conformité de ce certificat qui est valide pour 12 mois.

Il existe trois types de certificats de compétence : le certificat de compétence-compagnon, le certificat de compétence-occupation et le certificat de compétence-apprenti.

C’est à l’employeur d’assurer la surveillance immédiate d’une personne apprentie et la proportion compagnon/apprenti dont il a besoin sur un chantier.

Les tâches réalisées par un apprenti ne peuvent être accomplies que sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier ou, si ces tâches font partie de l’exercice de plus d’un métier, d’un compagnon de l’un de ces métiers.

De plus en plus d’entreprises se spécialisent dans la location d’ouvriers de la construction. Ces dernières le font pour des projets de construction et de rénovation, mais également pour des postes de chargés de projet.

Il existe aussi une plateforme en ligne, sur le site Web de la CCQ, sur laquelle les employeurs de l’industrie expriment leurs besoins de main-d’œuvre afin de recevoir des listes de travailleurs qui ont les compétences requises.