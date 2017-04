Hamonic et Simmonds finalistes au trophée de la Fondation des joueurs

La Ligue nationale de hockey a dévoilé les deux finalistes pour l’obtention du trophée de la Fondation des joueurs, visant à récompenser l’engagement communautaire d'un joueur à l’extérieur de la patinoire.

Le défenseur des Islanders de New York Travis Hamonic et l’attaquant des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds seront en lice pour ce prix lors d’un gala spécial, le 21 juin prochain, à Las Vegas.

Le gagnant recevra notamment un don de 25 000 $ qu’il pourra remettre à l’organisme de son choix.

Hamonic, qui est originaire du Manitoba, a été impliqué dans le programme de soutien «D-Partner» au cours de la dernière année. Il a servi de mentor à plus de 200 jeunes qui ont vécu la mort d’un parent à un jeune âge. L’arrière de 26 ans a d’ailleurs perdu son propre père à l’âge de 10 ans.

Le vétéran de sept saisons a fait don de plus de 50 000$ au programme en plus d’accueillir des jeunes dans les coulisses et d’agir comme ambassadeur des Islanders à la fondation «Children’s Wish», ainsi que plusieurs autres événements communautaires.

Simmonds, un marqueur de 31 buts en 2016-2017, a amassé plus de 100 000$ depuis 2012 par l’entremise d’un événement caritatif organisé annuellement à Scarborough, en Ontario. «Wayne’s Road Hockey Warriors» permet à des jeunes défavorisés d’apprendre à jouer au hockey avec des vedettes de la LNH.

Le franc-tireur de 28 ans a aussi réservé des loges pour des militaires lors des matchs des Flyers en plus de participer à des œuvres charitables comme «Make-A-Wish» et la Fondation Ed Snider, qui porte le nom du défunt propriétaire de la concession.

Le défenseur P.K. Subban, alors avec le Canadien de Montréal, avait été en nomination pour le trophée l’an dernier. C’est plutôt Mark Giordano, le capitaine des Flames de Calgary, qui s’est vu décerner l’honneur.