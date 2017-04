Je sors, je reste

Coup de cœur

Danse

Cocons somatiques

Cette création du chorégraphe et danseur Pierre-Marc Ouellette et de l’artiste visuelle Manon de Pauw est une rencontre entre danse et papier, où des formes lumineuses se transforment en sculptures habitées. Les corps déambulent à travers des cocons qui les envoûtent et les transforment. Du bonbon pour les yeux!

Du 26 au 29 avril, à l’Édifice Wilder

Je sors

Concert

Sergio Ouellet

Diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby en 2015, l’auteur-compositeur-interprète lance son premier EP, Quand je serai un homme. Réalisé par Tire le Coyote et Shampouing, ce projet rappelle les univers musicaux de David Jalbert et Alexandre Poulin. Un nouveau venu à surveiller et à découvrir lors de son lancement ce soir.

Ce soir dès 17h, à Le P’tit Bar

Théâtre

Parfois, la nuit, je ris tout seul

Michel-Maxime Legault et Marcel Pomerlo présentent une rare et intrigante expérience en déambulatoire, qui s’approprie l’espace du Quat’Sous. Inspirée des textes de Jean-Paul Dubois, l’œuvre raconte l’histoire de deux hommes qui cognent à la porte du théâtre et demandent l’asile poétique, et laisseront une trace de leur délire théâtral sur tous les étages de la maison.

Jusqu’au 4 avril, au Théâtre de Quat’Sous

Cirque

Il Ritorno

La troupe de cirque australienne Circa fusionne l’art acrobatique et l’opéra baroque dans ce nouveau spectacle, basé sur l’Ulysse de Monteverdi. Ponctué de chansons folkloriques et d’accents électroniques, le spectacle aborde les thèmes de la migration, de l’exil et de la séparation. À ne pas manquer!

Jusqu’au 29 avril, à la TOHU

Arts multidisciplinaires

Soirée Cinédanse

Vous aimez le cinéma? Vous aimez la danse? C’est le moment de découvrir la cinédanse! Objet de prédilection de chercheurs fascinés par l’image-mouvement, la danse est présente au cinéma depuis la fin du 19e siècle. La projection de ce soir est composée de cinq courts métrages, suivie d’une discussion animée. Une belle manière de plonger dans cette pratique en constante évolution.

Ce soir 19h, au ArtGang

Exposition

Variations sur l’art d’ici

L’Écomusée du Fier Monde présente cette exposition dédiée à l’art local, où plus de 60 artistes québécois et canadiens viendront présenter encres, peintures, gravures... Admirez ces créations contemporaines comprenant une variété de styles, de thèmes et de techniques, le tout, gratuitement!

Du 26 avril au 7 mai, à l’Écomusée du Fier Monde

Je reste

DVD

Nelly

Ce film d’Anne Émond trace le portrait de l’auteure Nelly Arcan, en la déclinant dans toutes ses facettes: la star, la putain, l’écrivaine et l’amoureuse. Mylène MacKay y livre une performance des plus éblouissantes, qui fait de Nelly un long métrage à voir absolument.

Disponible en DVD

Livre

Survivante d’exploitation sexuelle: se sortir de l’enfer des gangs de rue

Mélanie Carpentier livre un récit bouleversant, le sien: celui d’une survivante de la traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle qui a réussi à s’extraire du réseau des gangs de rue sans y laisser sa peau. Une lecture qui pourra, peut-être, en aider d’autres.

Disponible en librairie

Album

Funambule: quand la vie ne tient qu’à un fil

Rare excursion dans le terreau du drame musical québécois, l’album Funambule raconte en 17 chansons l’histoire d’une psychologue au bord de la retraite qui apprend qu’une plainte a été déposée contre elle pour négligence professionnelle. Un projet qui sort de l’ordinaire, interprété par Monique Fauteux, Sylvie Tremblay et Philippe Touzel.

