Jean Charest et Marc Bibeau visés par une enquête: l'opposition demande à Couillard de rendre des comptes

Scandalisés, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale demandent à Philippe Couillard de rendre des comptes à la lumière des révélations de notre Bureau d’enquête sur Jean Charest et Marc Bibeau.

En conférence de presse, le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a fait un lien direct entre ces révélations et les accusations de fraude, d'abus de confiance et de corruption qui ont été portées il y a un an contre Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté.

«On a maintenant la preuve que l’UPAC a travaillé, jusqu’en 2016, l’an dernier, à essayer de faire une démonstration qu’en haut de la pyramide, il y avait Jean Charest et Marc Bibeau», a déclaré le chef péquiste.

«Mme Normandeau n’a pas travaillé toute seule, a continué M. Lisée. M. Côté n’a pas travaillé tout seul. Les firmes d'ingénierie n’ont pas travaillé toutes seules: il y avait une tête à ce réseau.»

Frustrés

À l’instar des autres partis d’opposition, M. Lisée s’est dit «frustré» de constater que l’enquête visant M. Charest n'avait pas encore abouti.

Qualifiant les informations révélées par notre Bureau d’enquête de véritable «bombe», la députée caquiste Nathalie Roy a dénoncé ce qu’elle a résumé à une «culture de la corruption» au Parti libéral. Mme Roy et son collègue Simon Jolin-Barrette réclament que tous les contrats conclus avec les entreprises de Marc Bibeau soient rendus publics.

«Il y a un ancien premier ministre qui fait l'objet d'une enquête criminelle pour corruption: ce n'est pas normal, a insisté Mme Roy. Il faut arrêter de rendre normal ce qui est totalement anormal. Il faut s'insurger, et ce n'est pas fini, et nous souhaitons de tout cœur – de tout coeur! – que l'UPAC aille au bout de son enquête pour que les citoyens en aient enfin le cœur net.»

Comme le PQ et la CAQ, Québec solidaire se questionne sur l’influence qu'ont pu avoir les liens d'amitié entre Marc Bibeau et Jean Charest auprès du gouvernement.

«M. Couillard était un ministre parmi les plus importants de ce gouvernement-là [celui de Jean Charest], a rappelé le député Amir Khadir. Il en sait, des choses, M. Couillard. Est-ce qu'il collabore avec la Sûreté du Québec?»

Poëti s’interroge sur «l’intégrité de l’enquête»

Interrogé par les journalistes lors d’une mêlée de presse, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys et ex-policier Robert Poëti s’est surtout inquiété de la quantité de documents sensibles, issus d’une enquête policière, qui sont maintenant entre les mains de journalistes.

«Je me questionne sur l’intégrité de l’enquête, actuellement, parce que l’intégrité de l’enquête, c’est important. [...] De mon histoire policière – c’est 28 ans –, je n’ai jamais vu autant de documents sortis médiatiquement.»

Plus de détails à venir...