Jupiter Island: Céline Dion vend sa villa la moitié du prix initial

La célèbre diva qui avait mis sa propriété de Jupiter Island en Floride en vente, il y a plus de quatre ans, a finalement trouvé preneur pour la somme de 38,5 millions $ US ou 50 millions $.

La vente a été confirmée mardi par le courtier immobilier montréalais Joseph Montanaro, de Sotheby’s International Realty, qui représente la célèbre chanteuse québécoise. «Je suis fier d'annoncer ma récente vente», a-t-il fait savoir notamment sur sa page Facebook.

Elle n’a donc touché qu’un peu plus de la moitié du prix demandé au départ, soit de 72,5 millions $ US.

Céline et son regretté mari René Angélil avaient fait l’acquisition de la prestigieuse villa en 2010, juste avant la naissance des jumeaux, Eddy et Nelson, le 23 octobre de la même année.

Le prix de la demeure construite sur un domaine de 23 000 mètres carrés sur le bord de l’océan Atlantique avait été plusieurs fois révisé à la baisse, de 72,5 millions $ US à 62,5 millions $ US, puis de 45 millions $ US à 38,5 millions $ US.

Outre la maison principale, d’une superficie de 10 000 pieds carrés, la propriété s’étalant sur 415 pieds linéaires au bord de la mer comprend cinq pavillons, dont une maison de plage, une maison d’invités, 13 chambres à coucher, 14 salles de bain, 6 salles d’eau, un terrain de tennis, un simulateur de golf, trois piscines en plus de parc aquatique avec glissade d’eau.