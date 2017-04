La construction : encore un métier d’avenir?

S’il existe une industrie qui a grandement évolué au cours des dernières années, c’est bien celle de la construction. Elle s’est diversifiée et spécialisée de façon à répondre non seulement aux exigences des consommateurs, mais aussi aux besoins de l’industrie en main-d’œuvre.

La Commission de la construction du Québec détermine chaque année quelles sont les perspectives d’emploi pour les quelque 25 métiers et la trentaine d’occupations que regroupe le secteur de la construction. Les métiers sont définis par règlement, alors que les occupations sont déterminées à l’intérieur des conventions collectives de l’industrie.

Parmi les diverses occupations existantes, il y a six occupations spécialisées : arpenteur/arpenteuse, boutefeu-foreur/boutefeu-foreuse, monteur/monteuse de lignes, scaphandrier/scaphandrière, soudeur/soudeuse et soudeur/soudeuse en tuyauterie (haute pression).

L’industrie a besoin de 10 000 nouveaux travailleurs chaque année

Depuis 2002, l’industrie de la construction a accueilli entre 11 000 et 16 000 nouveaux travailleurs annuellement. Cette intégration reflète la vitalité de l’industrie et sa capacité à relever le défi de la croissance et à soutenir le niveau d’emploi.

D’ici les prochaines années, les besoins en main-d’œuvre seront considérables dans tous les corps de métiers en raison du roulement élevé des effectifs et du départ à la retraite des travailleurs plus âgés.

En effet, sur une base annuelle, environ 13 % des salariés de la construction cessent de travailler (temporairement ou non) en raison de départs à la retraite, de changements d’industrie ou de créations d’entreprises. De ce nombre, seulement 6 % réintègrent l’industrie.

Les besoins en recrutement s’établissent donc à 7 %, et ce, strictement pour combler les besoins de remplacement. Selon les plus récentes prévisions, l’industrie de la construction devra recruter de 10 000 à 12 000 nouveaux travailleurs par année.

Le vieillissement de la main-d’œuvre

On compte actuellement 22 700 travailleurs âgés de 55 ans et plus dans l’industrie. Le vieillissement des ressources concerne surtout les soudeurs en tuyauterie, les monteurs de lignes, les mécaniciens industriels de chantier, les grutiers, les opérateurs d’équipement lourd, les chaudronniers, les mécaniciens de machines lourdes et les opérateurs de pelle. Au total, l’industrie doit remplacer annuellement de 1 500 à 2 000 départs nets de travailleurs âgés de 55 ans et plus.

En revanche, la tendance au vieillissement épargne, dans une certaine mesure, les métiers de la truelle (briqueteurs-maçons, carreleurs, cimentiers) ainsi que les charpentiers-menuisiers, les électriciens, les frigoristes, les ferrailleurs, les mécaniciens en protection-incendie et quelques métiers de la finition ou du recouvrement (poseurs de systèmes intérieurs, couvreurs). En

général, ces métiers font beaucoup appel aux apprentis, de sorte que l’âge s’ajuste rapidement en fonction du taux de recrutement.

Autre fait intéressant : la moyenne globale d’âge des travailleurs a baissé presque continuellement depuis 1998, passant de 40,5 ans à 38,8 ans en 2012. Il s’agit donc d’un léger rajeunissement de la main-d’œuvre causé par l’arrivée importante de nouveaux apprentis.