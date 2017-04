La finale avant l’heure?

Dans l’Association de l’Est, il y aura une série impliquant des équipes qui ont récolté 118 et 111 points, alors que l’autre duel opposera des équipes qui ont terminé l’année avec 102 points (Rangers) et 98 points (Sénateurs). Le 20 mars, Daniel Winnik, un ailier au sein du quatrième trio des ­Capitals, n’avait pas eu peur de dire ce qu’il pensait de la formule des séries.

Tombeurs des Sharks au premier tour, les Oilers voudront poursuivre leur aventure. Connor McDavid aura encore le mandat de transporter l’attaque sur ses épaules en compagnie de Leon ­Draisaitl. Si on répète constamment que la LNH est une ligue pour les jeunes, les Oilers chercheront à le prouver contre les Ducks, une équipe plus aguerrie.

Points forts : Les Penguins ont une «ligne de centres» rêvée avec Crosby, Malkin, Nick Bonino et le bon vieux Matt Cullen. Ils ont aussi le dangereux Phil Kessel et des jeunes loups affamés avec Jake Guentzel et Conor Sheary. Les ­Capitals forment aussi une redoutable machine à l’attaque avec les Ovechkin, Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov, T.J. Oshie et Justin Williams. À la ligne bleue, l’équipe de Barry Trotz a une meilleure profondeur.

Il n’y a aucune exagération quand on décrit cette série comme un choc de titans. C’est le duel entre les deux meilleures équipes de la LNH cette ­saison. C’est aussi un autre classique du printemps entre Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Historiquement, les Penguins ont le numéro des Capitals en séries avec huit victoires en neuf confrontations. L’an dernier, la bande à Crosby et Evgeni Malkin avaient renversé les Capitals en six ­rencontres lors du deuxième tour.

Les Sénateurs et les Rangers se ­rencontrent en séries pour la deuxième fois seulement. En 2012, la bande à Alain Vigneault l’avait emporté en sept matchs lors du premier tour. Mais les ­visages des deux équipes ont passablement changé depuis cinq ans. Au cours de l’été, les deux équipes ont procédé à une transaction importante en échangeant Derick Brassard pour Mika ­Zibanejad. Brassard pourra-t-il venir hanter son grand ami Mats Zuccarello et ses anciens coéquipiers chez les ­Rangers?

Points forts : Les Sénateurs battent au rythme d’Erik Karlsson. Candidat au trophée Norris, Karlsson a été un magicien face aux Bruins avec six points en six matchs et un temps de jeu moyen supérieur à 30 minutes. Les Sens ont une attaque bien équilibrée avec Derick Brassard, Mark Stone, Mike Hoffman et Kyle Turris. L’équilibre est aussi une force des Rangers à l’attaque avec les centres ­Derek Stepan, Mika Zibanejad et Kevin Hayes. À la ligne bleue, Ryan McDonagh et Dan Girardi forment un très bon duo.