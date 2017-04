La France ou l’Europe ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront dans le second tour des présidentielles en France. Le programme de Macron est résolument européen. Celui de Le Pen est nationaliste.

Le traditionnel clivage entre la gauche et la droite est ainsi remplacé par un combat que nous connaissons bien, celui entre les idées de fédération et celles d’indépendance. Pourtant, les débats risquent de tourner autour de ce que Le Pen appelle la «diabolisation du Front national». Le Front national traîne une sulfureuse réputation de racisme, voire de nazisme. De son côté, Macron devra répondre à des accusations de mise en péril de la souveraineté du pays. Souhaitons que la campagne s’élève au-dessus de cette propagande facile.

1. Pourquoi le Front national a-t-il la réputation d’être un parti à tendance nazie?

Le fondateur du parti, et père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a fait plusieurs déclarations contestées qui sont demeurées dans la tête des électeurs français. Par exemple, il a déclaré que les fours des nazis dans lesquels 6 millions de personnes ont été exterminées étaient «un détail de l’histoire». Plus profondément, les Français demeurent traumatisés par le nationalisme de la Seconde Guerre mondiale. Ils estiment que ce nationalisme est une des principales causes de la guerre. Cette vision du nationalisme est très présente à gauche. Elle est cependant trompeuse. Le nationalisme n’est pas qu’extrême. Il existe aussi aux États-Unis, en Chine, en Russie, etc., où il sert de moteur économique et politique.

2. Que propose Macron pour l’Europe?

Pour Macron, les grands pays comme la Chine et les États-Unis ne laissent pas de choix à la France. Si les Français veulent toujours avoir une certaine influence politique, économique et culturelle, ils doivent désormais le faire à travers l’Europe. Macron est donc prêt à dissoudre l’armée française dans un projet de grande armée européenne. Macron fait le pari d’une Europe redynamisée par la France, en partenariat avec l’Allemagne. Il pense aussi que le Brexit constitue une opportunité. Par exemple, la France serait le seul pays de l’Union européenne (UE) à détenir un droit de veto au Conseil de sécurité.

3. Que propose Marine Le Pen pour l’Europe?

La position anti-européenne de Le Pen rejoint celle des partisans anglais du Brexit. La sortie de l’UE constitue pour elle la meilleure solution pour lutter contre l’insécurité générale, la migration de masse et pour retrouver la souveraineté française. Le Pen veut quitter le commandement militaire intégré de l’OTAN (mais pas l’OTAN), quitter la zone euro et augmenter le budget de l’armée française.

4. L’Europe, vraiment?

Même Macron, qui pourtant est un fervent de l’Europe, reconnaît que l’EU est en difficulté. Inversement, sortir de la zone euro, tel que préconisé par Le Pen, insécurise beaucoup de Français. La crise des élections françaises est aussi celle de l’Europe.