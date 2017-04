La place des femmes dans la construction : rien n’est encore gagné

En dépit de la bonne volonté des instances gouvernementales, les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes dans le secteur de la construction sont difficiles à atteindre.

La Coalition québécoise pour les femmes dans la construction a salué l’adoption du nouveau Programme d’accès à l’égalité des femmes (PAÉF) dans l’industrie de la construction 2015-2024 et le travail intense de mobilisation réalisé par la Commission de la construction du Québec.

D’ici trois ans, le principal objectif consistera à augmenter de 1,4 % à 3 % le nombre de femmes employées sur les chantiers de construction. C’est un premier pas, mais avouons que c’est encore loin de l’objectif d’égalité hommes-femmes visé en 2024.

Les membres de la Coalition disent suivre avec intérêt la mise en application des mesures et l’évolution des conditions d’accès, d’intégration et de maintien en emploi des travailleuses de l’industrie de la construction.

Le programme pour la formation des femmes en entreprise facilitera aussi l’accès des travailleuses à une meilleure formation, ce qui représente une mesure essentielle d’intégration et de maintien des femmes en emploi.

Quant au cours Gestion et travail au sein d’équipes mixtes, il permettra de favoriser un meilleur vivre ensemble sur les chantiers et au sein des entreprises dans le respect des droits des femmes.

La Coalition croit fermement aux mesures incitatives et au programme d’obligation contractuelle qui devra impérativement s’appliquer aux entreprises de la construction pour atteindre les objectifs ambitieux du nouveau programme d’accès à l’égalité des femmes. Cette mesure forcerait notamment les entreprises qui obtiennent du gouvernement ou des organismes publics un contrat ou une subvention de 100 000 $ et plus à embaucher des femmes.