Le cheddar augmenterait l'espérance de vie de 25%

Si vous êtes un «fromage lover», cette nouvelle est probablement la meilleure de l’année.

Une étude de la Texas A&M University est arrivé a la conclusion que le fromage, et particulièrement le cheddar et le brie, aiderait à la protection du cancer du foie et aurait des effets positifs sur la santé de celui-ci. . Les chercheurs vont même jusqu'à mentionner que le brie et le cheddar augmenteraient l’espérance de vie jusqu’à 25%!

On aime ça.

Mais pourquoi ?

Le brie et le cheddar contiennent une substance appelée spermidine (oui le nom est rebutant), un élément important dans la prévention de la fibrose du foie et des hépatites cellulaires qui causent le cancer du foie.

Le fromage qui a depuis longtemps mauvaise presse à cause de ses calories, de ses matières grasses et de ses gras saturés vient intéresser plusieurs chercheurs dans le monde. Cette étude scientifique vient soudainement donner quelques points dans la balance pour ceux qui sont du type «fromagé» !

Une étude de 2010 de l’université Turklu en Finlande a démontré que de manger un bout de fromage probiotique par jour augmenterait considérablement le système immunitaire des personnes âgées. Le secret serait dans les probiotiques que l’on retrouve dans le fromage. L’étude s’est fait sur des participants de 72 à 103 ans qui ont mangé tous les jours soit une tranche de gouda probiotique ou sinon un fromage placebo.

«Nous avons démontré que la prise régulière d’un fromage probiotique peut aider à renforcir le système immunitaire et en ce sens, augmenter la résistance à diverses menaces contre celui-ci .» (traduction libre) -Dr Fandi Ibrahim

Une autre étude danoise va même jusqu'à s’intéresser sur la relation entre le fromage et l’espérance de vie des Français. Même si ceux-ci consomment une diète riche en gras saturé, ils ont une espérance de vie de 82 ans et souffrent beaucoup moins de maladies coronariennes que plusieurs pays dans le monde. Les médecins appellent ce phénomène le «French Paradox»

Ça nous donne vraiment envie de dire... «Du fromage svp!»

Source :

Telegraph.co.uk