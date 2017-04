Le grand ménage

Le «destin» d’Emmanuel Macron n’est pas banal. Le 7 mai prochain, l’ex-banquier et ex-ministre socialiste de 39 ans – et aussi grand-père de sept petits-enfants par alliance – sera élu président de la République française.

En tête du premier tour de la présidentielle et fondateur du jeune mouvement En Marche!, sa première qualité est d’avoir compris l’urgence de se déta­cher des partis traditionnels. Résul­tat: la gauche est punie pour avoir cessé de l’être depuis trop longtemps et la droite, entre autres pour son éthique défaillante.

Même si les «élites» paniquées se ruent maintenant pour appuyer Macron contre Marine Le Pen du Front national, son arrivée donne l’espoir d’un possible «grand ménage» et d’un rajeunissement au sommet de la République.

Le premier défaut d’Emmanuel Macron réside toutefois dans la minceur de son programme, qu’on peut qualifier d’«extrême centre». Face à Marine Le Pen, il a néanmoins l’avantage de sauver la France et le continent du psychodrame xénophobe et isolationniste qu’une présidente Le Pen aurait provoqué. Les extrêmes haineux se nourrissant mutuellement, on ose à peine imaginer la réjouis­sance des djihadistes dans un tel scénario.

Antidote

À l’heure où la France est une cible de l’ÉI et où elle croule sous des problèmes socioéconomiques majeurs, une intégration déficiente et une laïcité qui ne la protège plus des extrémismes religieux, jusqu’à preuve du contraire, l’«extrême centre» de Macron fait figure d’antidote pacifica­teur.

Après le Brexit et au moment même où Donald Trump «fête» ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, l’arrivée imminente d’Emmanuel Macron à l’Élysée marque un premier retour du balancier. Le retour vers une France qui, malgré la persistance du FN, s’annonce­­ déjà plus ouverte et plus européenne­­.

Une inconnue de taille demeure. Qui est vraiment ce nouveau messager du «changement» et de quoi est-il fait? Vision­naire pour les uns et caméléon opportuniste pour les autres, la suite dira si Emmanuel Macron n’est qu’une coquille vide ambitieuse ou s’il a l’étoffe d’un chef d’État capable de redon­ner espoir à une France meurtrie et divisée.

Rempart

Se dire «rassembleur» est chose aisée­­. Le devenir dans un pays éclaté le sera beaucoup moins. Face aux chants catastrophistes d’une France bientôt «islamisée» et d’une civilisation occidentale au bord de la guerre sainte, un président Macron saura-t-il poser les bons gestes pour alléger les peurs des électeurs de Le Pen?

Critiqué pour avoir lancé qu’«il n’y a d’ailleurs pas une culture française», on oublie qu’Emmanuel Macron ajoutait ceci: «Il y a une culture en France: elle est diverse, elle est multiple.» Un fait pourtant indéniable.

Bien qu’on le dise «multicultu­raliste» pour mieux le discréditer, l’important est qu’il se refuse à la France «de souche» et aux frontières fermées dont rêve Marine Le Pen. En cela, il offre un rempart, pour ne pas dire un refuge, contre la montée ambiante­­ d’une extrême droite populiste et xéno­phobe. Pour tout dire, c’est déjà ça de pris.