Le Nissan Qashqai sera offert à un prix vraiment agressif

Le Nissan Qashqai arrive bientôt chez les concessionnaires canadiens, et on nous a confirmé que son prix de base sera le plus bas de sa catégorie.

Dans sa version la plus simpliste, le Qashqai 2017 sera offert à partir de 19 998$. À ce prix-là, il faudra toutefois se contenter du rouage à deux roues motrices et de la transmission manuelle à six rapports.

Pour l’automatique (CVT), il faudra débourser au minimum 21 998$ pour un Qashqai 2017. Et pour le rouage intégral, le prix demandé sera de 24 198$. Puis, une multitude de versions permettront d’aller chercher davantage de luxe et de commodités.

Modèle PDSF Qashqai S à traction avant (boîte manuelle) 19 998 $ CA Qashqai S à traction avant 21 998 $ CA Qashqai S à traction intégrale 24 198 $ CA Qashqai SV à traction avant 24 598 $ CA Qashqai SV à traction intégrale 26 798 $ CA Qashqai SL à traction intégrale 29 498 $ CA Qashqai SL à traction intégrale, ensemble Platine 32 198 $ CA

À noter que des frais de livraison et de manutention de 1750$ doivent être ajoutés à la facture.

Dévoilement Nissan Qashqai Francis Lalonde

Un autre VUS

L’arrivée du Qashqai dans l’alignement de Nissan Canada marque l’intronisation d’un sixième VUS/multisegments au sein de la marque japonaise. Le petit nouveau s’ajoutera au Juke, au Rogue, au Murano, au Pathfinder et à l’Armada.

Déjà offert dans une multitude de marchés à travers le monde, le Qashqai fait finalement son arrivée chez nous cette année. Les États-Unis accueilleront aussi ce véhicule pour une première fois. Là-bas, on l’appellera le Rogue Sport.

Le VUS sous-compact entrera en compétition direct avec des véhicules comme le Honda HR-V, le Mazda CX-3 et le Toyota C-HR.

Il sera animé par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant 141 chevaux et 147 livres-pied de couple.